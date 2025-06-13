В Германии оценили политику Писториуса в отношении Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому рекордную помощь. Об этом в соцсети X написала внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.

«Он тратит €1,9 млрд из денег немецких налогоплательщиков на продление бессмысленной войны и хочет увеличить военную помощь Украине до рекордных €9 млрд в 2025 году», — написала она.

4 июня Писториус заявил, что Берлин в течение нескольких недель может передать Киеву первые дальнобойные системы. Как сказал глава Минобороны ФРГ, в текущем году немецкие компании смогут произвести значительное количество дальнобойного оружия.

До этого министр иностранных дел Германии назвал поставки немецкого оружия на Украину «страхованием жизни» в долгосрочной перспективе. Также он подтвердил, что ФРГ планирует профинансировать разработку и производство систем вооружения на Украине.

Ранее Мерц заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.