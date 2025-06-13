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Путин в режиме онлайн получает доклады о событиях между Израилем и Ираном

Песков: Путин получает данные о событиях между Израилем и Ираном в режиме онлайн
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Roman Naumov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин оперативно получает доклады о разворачивающемся конфликте между Израилем и Ираном. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин получает информацию о происходящем между Израилем и Ираном в режиме онлайн», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что Москва осуждает эскалацию напряженности.

Также Песков сообщил, что по поручению президента Владимира Путина Министерство иностранных дел готовит подробное заявление по текущей ситуации. Этот документ планируется направить в Организацию Объединенных Наций.

Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее в Израиле пообещали продолжить удары по Ирану.

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