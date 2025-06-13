В НАТО отреагировали на удар Израиля по Ирану

Атака по Ирану является односторонней акцией Израиля. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает ТАСС.

«Это односторонняя акция со стороны Израиля. Союзники по НАТО, и в первую очередь США, должны способствовать деэскалации, и, я знаю, они это уже делают», — сказал он.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее в ООН высказались об атаке Израиля по Ирану.