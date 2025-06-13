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В НАТО отреагировали на удар Израиля по Ирану

Генсек НАТО Рютте: удар по Ирану — это односторонняя акция Израиля
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Global Look Press

Атака по Ирану является односторонней акцией Израиля. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает ТАСС.

«Это односторонняя акция со стороны Израиля. Союзники по НАТО, и в первую очередь США, должны способствовать деэскалации, и, я знаю, они это уже делают», — сказал он.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее в ООН высказались об атаке Израиля по Ирану.

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Израиль атаковал Иран
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