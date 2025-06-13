Израиль отражает атаку Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отражает атаку Ирана, перехватывая беспилотники за пределами страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на израильских военных.

«Армия обороны Израиля начала перехватывать беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана за пределами израильской территории», — заявил собеседник.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее в ХАМАС отреагировали на удар Израиля по Ирану.