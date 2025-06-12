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НАТО усилит возможности по слежке за Россией из космоса: «Мы наблюдаем»

Bloomberg: НАТО расширит возможности по наблюдению за Россией из космоса
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Depositphotos

НАТО расширяет свои возможности спутникового наблюдения для охвата больших территорий, что позволит отслеживать происходящее в России и на ее границах со странами Восточной Европы. Об этом в интервью Bloomberg заявил главнокомандующий сил трансформации НАТО Пьер Вандье.

По словам Вандье, новый инструмент впервые позволит НАТО наблюдать за «огромными территориями», включая маневры, передвижения войск и действия на поле боя.

«Сегодня мы не уверены, что россияне остановятся на Украине. Мы сможем им сказать: мы наблюдаем», — заявил он.

По данным Bloomberg, для реализации инициативы выбран американский поставщик спутниковых снимков Planet Labs.

В апреле издание Forbes писало, что Россия разрабатывает современный арсенал оружия, который позволит одержать победу в тотальной космической войне с Западом и несет угрозу спутникам Starlink. В материале приводятся слова директора по космической безопасности и стабильности в фонде Secure World Foundation Виктории Самсон, которая считает, что Москва проводит испытания противоспутниковой ракеты «Нудоль».

Ранее в России напомнили «шакалам из НАТО» о крахе Наполеона и Гитлера.

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