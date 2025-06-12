На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский назвал способного завершить украинский конфликт

Зеленский заявил, что решение конфликта России и Украины в руках Трампа
close
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп может положить конец военному конфликту России и Украины. Его слова приводит Politico.

«Все в его руках… Насколько сильным будет пакет санкций (в отношении России, — «Газета.Ru»), зависит от него», — заявил Зеленский.

По его словам, «скорость принятия решений зависит» также от Трампа.

Также Зеленский отказался считать, что Россия побеждает в конфликте, назвав это «российской версией» трактовки ситуации. Отмечается, что украинский лидер «отвергает» сообщения о «масштабных успехах Москвы», поскольку заявления о победе Москвы в конфликте – это якобы «российская версия» происходящего. Зеленский заявил, что ВСУ «почти три недели отражают новое наступление» Вооруженных сил РФ, и русские «не так уж и успешны, мягко говоря».

Ранее Зеленский дал совет Трампу в отношении России.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами