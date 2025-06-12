Зеленский назвал способного завершить украинский конфликт

Зеленский заявил, что решение конфликта России и Украины в руках Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп может положить конец военному конфликту России и Украины. Его слова приводит Politico.

«Все в его руках… Насколько сильным будет пакет санкций (в отношении России, — «Газета.Ru»), зависит от него», — заявил Зеленский.

По его словам, «скорость принятия решений зависит» также от Трампа.

Также Зеленский отказался считать, что Россия побеждает в конфликте, назвав это «российской версией» трактовки ситуации. Отмечается, что украинский лидер «отвергает» сообщения о «масштабных успехах Москвы», поскольку заявления о победе Москвы в конфликте – это якобы «российская версия» происходящего. Зеленский заявил, что ВСУ «почти три недели отражают новое наступление» Вооруженных сил РФ, и русские «не так уж и успешны, мягко говоря».

Ранее Зеленский дал совет Трампу в отношении России.