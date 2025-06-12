В МИД прокомментировали военное сотрудничество Казахстана со страной НАТО

Россия не сомневается, что Казахстан нацелен на дальнейшее выполнение обязательств в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), однако участие в ней предполагает бдительность в контактах со странами НАТО. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с подписанием Казахстаном плана военного сотрудничества с Великобританией, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что нацеленность Казахстана на продолжение работы в ОДКБ подтвердило состоявшееся 28 мая в Бишкеке заседание Совета министров обороны ОДКБ. По итогам этого мероприятия были подписаны несколько важных документов, направленных на дальнейшее углубление военного сотрудничества по линии объединения.

Представитель МИД РФ добавила, что не в правилах Москвы давать комментарии по вопросам развития двусторонних отношений зарубежных государств, в данном случае Казахстана и Великобритании.

6 июня делегация министерства обороны Казахстана, возглавляемая полковником Ерболой Құмарбекұлы, подписала соглашение о начале военного сотрудничества с Великобританией.

В апреле 2024 года министры иностранных дел Казахстана и Великобритании, Мурат Нуртлеу и Дэвид Кэмерон, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Британский министр объявил о выделении финансирования в размере £50 млн(около $62 млн) на проекты по развитию Казахстана и других стран Центральной Азии в течение ближайших трех лет. Эти средства должны способствовать экономическому росту, укреплению региональной стабильности, а также развитию торговли и сотрудничества.

Ранее в Казахстане назвали фейком информацию о «подготовке к войне» с Россией.