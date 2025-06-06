Казахстан начал военное сотрудничество со страной НАТО

Делегация Министерства обороны Казахстана, возглавляемая полковником Ерболой Құмарбекұлы, подписала соглашение о начале военного сотрудничества с Великобританией. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Документ был подписан в Лондоне. Представители двух стран обсудили актуальные вопросы военного сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия. Казахстанским военным теперь будет доступно высшее военное образование в военно-учебных заведениях Великобритании.

«По итогам мероприятия стороны подписали План военного сотрудничества между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на 2025-2026 год», — сказано в сообщении правительства Казахстана.

В апреле 2024 года министры иностранных дел Казахстана и Великобритании, Мурат Нуртлеу и Дэвид Кэмерон, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Британский министр объявил о выделении финансирования в размере £50 млн(около $62 млн) на проекты по развитию Казахстана и других стран Центральной Азии в течение ближайших трех лет. Эти средства должны способствовать экономическому росту, укреплению региональной стабильности, а также развитию торговли и сотрудничества.

Ранее в Казахстане назвали фейком информацию о «подготовке к войне» с Россией.