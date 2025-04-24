В Казахстане назвали фейком информацию о «подготовке к войне» с Россией

Минобороны Казахстана: закон о теробороне не направлен на войну с Россией

Казахстан не готовится к войне, а проект закона «О территориальной обороне» (тероборона, ТрО) не направлен против России. Об этом сообщили в министерстве обороны Казахстана, передает портал Stopfake.kz.

«Законопроект направлен исключительно на укрепление внутренней безопасности страны и не содержит антироссийской направленности», — отметили в оборонном ведомстве Казахстана.

Представители министерства указали, что Российская Федерация является стратегическим партнером Казахстана, с которым поддерживаются добрососедские и союзнические отношения в рамках ОДКБ, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В Минобороны добавили, что закон разрабатывается с целью обеспечения внутренней стабильности, защиты гражданского населения, объектов инфраструктуры и территориальной целостности республики в условиях военного положения или иных ЧС. Кроме того, там отметили, что бригады территориальной обороны размещают с учетом географических, логистических и демографических особенностей регионов, а не в ответ на внешние угрозы.

До этого стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить Россию осенью 2025 года.

Ранее Путин и Токаев обсудили совместные проекты в торговле и энергетике.