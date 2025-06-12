Стало известно, что президента ОАЭ пригласили на саммит G7

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян получил приглашение от премьера Канады Марка Карни принять участие в саммите G7. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

«Приглашение демонстрирует признание конструктивной роли страны в укреплении международного сотрудничества и совместных действий по укреплению глобальной экономической стабильности и решению мировых проблем, особенно в таких сферах, как энергетическая безопасность, передовые технологии и ИИ», — говорится в публикации.

В этом году саммит стран «Большой семерки» будет проходить в канадской провинции Альберта с 15 по 17 июня.

До этого сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может впервые за шесть лет пропустить саммит G7 из-за напряженности в отношениях с Канадой. Руководство Индии, которая официально не входит в «семерку», в последние годы было приглашено в качестве гостя.

Ранее стало известно, что Трамп посетит в июне Канаду для участия в саммите G7.