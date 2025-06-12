В России оценили назначение посла на Украине главой разведки ФРГ

Германия может усилить свою вовлеченность в конфликт на Украине после назначения Мартина Егера, посла ФРГ в Киеве, на пост главы федеральной разведывательной службы (БНД). Такое мнение высказал РИА Новости военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По данным журналистов, назначение инициировал канцлер Фридрих Мерц. Эксперт считает, что это свидетельствует о курсе Берлина на активную поддержку украинского руководства и усиление разведывательной деятельности в регионе.

Коротченко отметил, что в ближайшее время БНД может получить расширенный бюджет и заняться активными операциями, включая агентурную работу с территории посольства в Москве. Кроме того, разведка ФРГ, по его словам, намерена усилить своё присутствие на Балканах — в частности, в Сербии и Боснии и Герцеговине — с целью сдерживания влияния России.

Также аналитик предположил, что Германия будет активнее собирать информацию о Калининградской области и Балтийском флоте, используя сотрудничество с литовскими спецслужбами.

По мнению Коротченко, до конца 2025 года связи между БНД и украинскими спецслужбами (ГУР, СБУ и СВР) могут перейти в формат союзнических. Он также не исключил обмен опытом по проведению разведывательных и диверсионных операций. Как подчеркнул эксперт, ФСБ придется адаптироваться к новым условиям и выработать эффективные меры для противодействия усиливающемуся немецкому шпионажу.

Правительство Германии пока официально не подтвердило эту перестановку. Однако, по информации Der Spiegel, решение о назначении было принято «некоторое время назад». Журналисты отмечали, что Егер является одним из самых опытных немецких дипломатов, у которого есть успешный опыт работы в кризисных ситуациях. Ожидается, что разведслужбу под его началом ждет значительное увеличение финансирования. До назначения послом на Украине он был главой диппредставительств ФРГ в Афганистане и Ираке.

Ранее Мерц заявил о желании созвониться с Путиным.