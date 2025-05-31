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Китай раскритиковал заявление Макрона о защите Украины и Тайваня

Посольство Китая возмутилось из-за сравнения Макроном защиты Украины и Тайваня
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Ludovic Marin/Reuters

Посольство Китая в Сингапуре раскритиковало президента Франции Эммануэля Макрона из-за его сравнения защиты Украины и Тайваня. Об этом сообщает Reuters.

Накануне французский лидер выступил на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. В ходе своей речи Макрон порассуждал о судьбе Тайваня, задавшись вопросом, что случится, если России будет позволено брать под контроль любые территории Украины. В посольстве Китая отметили, что подобные высказывания неприемлемы.

«Эти два вопроса отличаются по своей природе и вообще несопоставимы», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве также подчеркнули, что ситуация с Тайванем является внутренним делом Китая.

30 мая Макрон призвал власти Китая не допускать присутствие военных из Корейской народной демократической республики (КНДР) на «европейской территории», пригрозив в противном случае расширением действий НАТО в Азии. Французский лидер отметил, что в течение последних лет выступал против того, чтобы альянс играл какую-либо роль в Азии.

Ранее Шойгу оценил значение боевого товарищества России и КНДР.

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