Ярославскому депутату Писарцу избрали меру пресечения

Депутата Ярославской областной думы Михаила Писарца отправили под домашний арест. Об этом сообщает издание »Ярославский регион» со ссылкой на решение суда.

«Сегодня, 11 июня, Кировский районный суд избрал ему меру пресечения. Писарец пробудет под домашним арестом два месяца до 9 августа», — сообщает издание.

Писарец был задержан на своем рабочем месте по подозрению в мошеннической деятельности в среду, 11 июня. Писарца могут подозревать в преступлении, совершенном группой лиц, которое привело к потере гражданином квартиры, пишут «Ведомости».

48-летний Писарец избрался в областной парламент в сентябре 2023 года, где занимает пост заместителя председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию. До этого был депутатом Ярославского муниципалитета. С 2019 по 2023 год возглавлял и входил в совет директоров нескольких муниципальных предприятий.

Писарец также был адвокатом осужденного за коррупцию экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова.

Ранее экс-замглавы Брянской области продлили арест по делу о взятке в 4 млн рублей.