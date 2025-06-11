Подоляк объяснил, с чем Запад связывает введение новых санкций против РФ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные страны увязывают усиление санкций против РФ с началом мобилизации 18-летних граждан страны. Его слова приводит РБК-Украина.

При этом он заявил, что Киев на такой шаг не пойдет и высказал удивление тем, что Запад увязывает эти два вопроса. По мнению советника главы офиса президента, таким образом западные лидеры прикрывают свое нежелание отказаться от доходов от торговли с Россией.

До этого экс-депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал подготовку к мобилизации 18-летних граждан.

8 июня глава центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мария Берлинская заявила, что все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших совершеннолетия, должно быть готово к мобилизации.

Ранее на Украине рассказали о «грызне» за право мобилизации граждан.