Украина выдала разрешение Польше на эксгумацию под Львовом

Министерство культуры Украины выдало Польше разрешение на эксгумацию и перезахоронение останков поляков в Львовской области. Об этом сообщается ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Информируем о передаче разрешения польской стороне на проведение эксгумации [тел] погибших в 1939 г. польских военнослужащих, захороненных на территории бывшего с. Збоища (ныне - в пределах Львова)», — сказано в заявлении на сайте ведомства.

21 мая польские эксперты объявили о завершении первого этапа эксгумации жертв Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА), которая произошла в ночь с 12 на 13 марта 1945 года в деревне Пузники Тернопольской области на западе Украины. Были найдены останки 42 человек.

Польская сторона заявляет, что в Пузниках отряд УПА тогда мог убить от 50 до 120 поляков, из которых 79 могли быть похоронены в деревне. Это первая эксгумация после решения киевских властей в ноябре 2024 года возобновить процесс перезахоронения жертв Волынской резни, приостановленный в 2017 году Украинским институтом национальной памяти. Этот шаг стал причиной нового обострения отношений между Варшавой и Киевом.

Волынская резня — массовое уничтожение проживавшего на западе Украины этнического польского населения Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России). По разным оценкам, жертвами тех событий стали 50–60 тысяч поляков.

Ранее в Польше раскритиковали позицию Украины по Волынской резне.