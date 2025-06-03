В Госдуме хотят сделать вейпы незаконными для продажи

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты поддержат полный запрет продажи вейпов, если такая инициатива поступит от правительства. Председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил «Газете.Ru», что в Госдуме сделают все для того, чтобы вопрос с электронными сигаретами был решен «в кратчайшие сроки».

«В Госдуме мы считаем, что необходимо запрещать продажу вейпов, запрещать в целом. Не знаю насчет производства в России, но оборот вейпов должен быть запрещен, чтобы это была продукция незаконная для продажи. В целом, и онлайн продажи, оффлайн продажи — как угодно. В этом плане Государственная дума занимает уже давно последовательную позицию. Совсем недавно про это (запрет вейпов — прим. «Газеты.Ru») сказал министр промышленности и торговли, что, честно говоря, с одной стороны, неожиданно, потому что как раз торговля была против этой позиции. Но с учетом того, что министр заявил — это обнадеживает», — сказал он.

Депутат рассказал, что парламентарии ждут инициативы от правительства России по поводу запрета. Он напомнил, что вейпы вредят здоровью.

«Они уже давно изучены, и вред понятен, поэтому капля никотина убивает лошадь. Слышали это? Что касается в целом вейпов, [они оказывают] серьезное влияние на нервную систему, на систему органов дыхания. Проблемы большие, потом будут с легкими, с органами дыхания. Ну, я сейчас могу вам углубляться в биохимию. Как влияют вейпы на здоровье? Ну давайте я прочитаю вам двухчасовую лекцию», — сказал депутат.

Леонов заявил, что Госдума сделает «все для того, чтобы этот вопрос был решен в кратчайшие сроки».

Ранее Минпромторг поддержал полный запрет вейпов в РФ.