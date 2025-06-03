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В Госдуме хотят сделать вейпы незаконными для продажи

Депутат Леонов: оборот вейпов должен быть запрещен в кратчайшие сроки
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты поддержат полный запрет продажи вейпов, если такая инициатива поступит от правительства. Председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил «Газете.Ru», что в Госдуме сделают все для того, чтобы вопрос с электронными сигаретами был решен «в кратчайшие сроки».

«В Госдуме мы считаем, что необходимо запрещать продажу вейпов, запрещать в целом. Не знаю насчет производства в России, но оборот вейпов должен быть запрещен, чтобы это была продукция незаконная для продажи. В целом, и онлайн продажи, оффлайн продажи — как угодно. В этом плане Государственная дума занимает уже давно последовательную позицию. Совсем недавно про это (запрет вейпов — прим. «Газеты.Ru») сказал министр промышленности и торговли, что, честно говоря, с одной стороны, неожиданно, потому что как раз торговля была против этой позиции. Но с учетом того, что министр заявил — это обнадеживает», — сказал он.

Депутат рассказал, что парламентарии ждут инициативы от правительства России по поводу запрета. Он напомнил, что вейпы вредят здоровью.

«Они уже давно изучены, и вред понятен, поэтому капля никотина убивает лошадь. Слышали это? Что касается в целом вейпов, [они оказывают] серьезное влияние на нервную систему, на систему органов дыхания. Проблемы большие, потом будут с легкими, с органами дыхания. Ну, я сейчас могу вам углубляться в биохимию. Как влияют вейпы на здоровье? Ну давайте я прочитаю вам двухчасовую лекцию», — сказал депутат.

Леонов заявил, что Госдума сделает «все для того, чтобы этот вопрос был решен в кратчайшие сроки».

Ранее Минпромторг поддержал полный запрет вейпов в РФ.

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