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Полковник предупредил о возможном ударе ВСУ по центру Москвы в День России

Полковник Ходаренок не исключил ударов ВСУ по центру Москвы в День России
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Depositphotos

Беспилотники ВСУ могут попробовать «прорваться» к центру Москвы и нанести удар по «знаковым» объектам столицы в День России. Такое мнение высказал военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

«Вполне возможно, что в День России беспилотные летательные аппараты ВСУ предпримут очередную попытку прорваться к центру Москвы и нанести удары по знаковым зданиям и сооружениям столицы – пунктам высших звеньев управления, объектам Минобороны, исторически значимым для всех россиян зданиям», — считает военный.

Кроме того, указал Ходаренок, в списке целей Киева могут находиться «важные для всех россиян мосты» — например, через Волгу, число которых не превышает и десяти. Он также не исключил попыток ВСУ на предстоящие праздники атаковать объекты стратегических ядерных сил.

«Нельзя исключать, что в качестве целей для ударов в ВСУ рассматриваются и знаковые корабли ВМФ РФ, причем не только на Черном море», — указал полковник.

Есть вероятность, что потенциальные атаки уже спланированы, и ВСУ просто ждут сигнала. В связи с этим бдительность силовых структур России должна быть доведена «до высочайших пределов», подчеркнул эксперт.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в период предстоящих праздничных и выходных дней украинские власти будут пытаться провести провокации и террористические акции на территории России, но «наши правоохранительные органы готовы ко всему».

Ранее эксперт указал на «нарастающую амплитуду» ударов ВС РФ по Украине.

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