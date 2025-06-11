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В МИД РФ заявили, что необходимости в увеличении числа российских военных в Приднестровье нет

Захарова: необходимости в увеличении числа военных РФ в Приднестровье нет
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Артем Кулекин/РИА Новости

Официальный представитель РФ Мария Захарова заявила, что необходимости в увеличении числа военных РФ в Приднестровье нет. Ее слова передает ТАСС.

Таким образом она прокомментировала заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана о якобы намерении РФ разместить в Приднестровье 10 тысяч своих военнослужащих.

«Численность российских военнослужащих на левобережье Днестра в рамках обеих составляющих контингента — и миротворческих сил в зоне безопасности с четко оговоренным мандатом, и в составе оперативной группы российских войск для выполнения задач по охране складов военного имущества — кратно меньше фантазий премьер-министра Молдавии», — отметила Захарова.

Она уточнила, что в Приднестровье находятся 1200 российских солдат и необходимости увеличения их численности нет.

По ее словам, российские военные являются единственным гарантом «мира и спокойствия на Днестре».

До этого посол России в республике Олег Озеров говорил, что слова премьер-министра Молдавии Дорина Речана о планах России разместить в Приднестровье 10 тысяч военных являются «предвыборными фантазиями».

Ранее спикер парламента Молдавии заявил, что Россия «держит страну в страхе и нищете».

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