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Лукашенко рассказал, с чего начинается его рабочий день

Лукашенко заявил, что его рабочий день начинается после семи утра
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Yekaterina Shtukina/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, с чего начинается его рабочий день. Слова белорусского лидера приводятся в Telegram-канале «Пул Первого».

Глава государства рассказал, что его рабочий день начинается после 07:00 утра (совпадает с московским). Лукашенко признался, что первым делом включает телевизор, и посетовал, что смотреть нечего.

«Все ваши каналы, кино, третий канал, я очень слежу за ним — ребята, показывать нечего, все старое», — заявил президент Белоруссии на совещании по вопросам, касающимся развития национального кинематографа.

Лукашенко отметил, что сегодня включил фильм «Знак бяды», снятый в 1986 году режиссером Михаилом Пташуком. По его словам, это хорошая картина, но для своего времени.

«Все время плачемся: затянуты эти сцены, динамики никакой и прочее. Ну это были тогда 50-е годы сразу после войны: боль, разрывалось сердце на этом и прочее. Это тогда заходило. Сегодня миллион каналов: щелкнул — переключил на другой канал», — заявил президент.

Лукашенко добавил, что у «Беларусьфильма» хорошее прошлое, однако надо приспосабливаться и к современным реалиям, как это делает Россия.

До этого Лукашенко заявил, что в Белоруссии созданы все условия для развития отечественного кинематографа и «Беларусьфильма», однако отдача пока «ниже нуля».

По его мнению, киностудия окончательно потеряла семейную, юношескую и детскую аудитории. Он подчеркнул, что финансирование отечественного кинематографа будет продолжаться, но при условии, что будет конкретный результат.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко раскрыла, что он делал за день до инаугурации.

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