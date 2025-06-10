В России рассчитывают, что Азербайджан признает новые регионы и Крым

Россия в связи с реакцией МИД Азербайджана на высказывания помощника президента России Владимира Мединского относительно Карабаха рассчитывает на признание Азербайджаном суверенитета над Крымом и новыми регионами. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Он добавил, что Москва не подвергает сомнению суверенитет Азербайджана над Карабахом.

Мединский в интервью RT заявил, что Украина может «превратиться в огромный Карабах», если остановить российско-украинский конфликт по линии фронта и не договориться о мире. По его словам, Нагорный Карабах был спорным регионом между Арменией и Азербайджаном.

После этого пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил помощника президента РФ в искаженном описании Карабахского конфликта.

Дипломат подчеркнул, что сравнение украинского конфликта с конфликтом в Нагорном Карабахе является неуместным, поскольку Карабах является исконно азербайджанской землей, и Россия это признавала.

Ранее Мединский назвал условие перерастания конфликта на Украине в ядерную войну.