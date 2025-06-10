Эксперт назвал бессмысленным снижение потолка цен на российскую нефть

Независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов в беседе с «Ридусом» прокомментировал намерение Европейской комиссии снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. По его мнению, такие меры не имеют смысла.

«Если потолок снизится до 45 долларов, то Россия просто может сказать, что не будет продавать нефть за такие деньги. Ведь это уже ни в какие ворота не лезет. В результате 10% нефти исчезнут с мирового рынка, а цены на черное золото сильно поднимутся», — пояснил Демидов.

В результате покупателям будет невыгодно приобретать нефть не только у России, поэтому никто не согласится на новый потолок, добавил специалист.

Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, Еврокомиссия собирается предложить уменьшить потолок цен на нефть из РФ с $60 до $45 за баррель, а также запретить использовать российскую энергетическую инфраструктуру, в том числе «Северные потоки».

Отмечается также, что ЕК хочет ввести новые санкции против банков России и связываемых со страной судов.

Ранее Россия вновь начала поставки нефти в Японию.