Президент России Владимир Путин поздравил соцработников с профессиональным праздником. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с Днем социального работника. Благородные традиции милосердия и попечительства, помощь тем, кто нуждается в заботе и сострадании, всегда были в характере нашего народа, находили живой отклик в сердцах людей и поддержку в обществе», — сказано в сообщении.

Российский лидер отметил, что специалисты этой сферы нередко решают очень сложные проблемы, а от деятельности соцработников зависит жизнь множества людей. Президент пожелал соцработникам успехов и выразил благодарность за их работу.

8 июня 1701 года Петр I издал указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богаделен для нищих, больных и престарелых», который заложил основы института социальной помощи в России. Сегодня практически в каждом муниципальном образовании страны есть учреждения социальной защиты и обслуживания населения. В этой системе работают более 630 тыс. социальных работников, услугами которых пользуются около 26 млн человек, в том числе 15 млн пожилых людей и инвалидов. Официально профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 2000 года, и с тех пор ежегодно отмечается 8 июня.

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