В Кремле оценили идею Орбана о стратегическом соглашении Европы с Россией

Россия пока не видит точек соприкосновения возможных договоренностей с Европой в будущем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, комментируя идею венгерского премьер-министра Виктора Орбана, что Европа должна заключить с Россией стратегическое соглашение.

«Пока никаких точек соприкосновения будущих договоренностей с Европой не прощупывается. Европа пока заточена на войну, она занимается милитаристской бравадой, совершенно нет никаких сигналов о желании искать точки соприкосновения, но, конечно же, люди понимающие подтвердят, что рано или поздно думать вместе о будущей архитектуре безопасности в Европе придется. Никуда от этого не денешься», — сказал Песков журналистам.

6 июня Орбан заявил, что единственный способ избежать гонки вооружений — это заключить соглашение об ограничении вооружений с противоположной стороной. Поэтому даже в условиях конфликта необходимо добиваться перемирия, добавил он.

Ранее премьер Венгрии заявил, что Россия не нападет на НАТО, поскольку слишком слаба.