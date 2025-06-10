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В Кремле оценили идею Орбана о стратегическом соглашении Европы с Россией

Песков: пока точек соприкосновения будущих договоренностей с ЕС не прощупывается
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия пока не видит точек соприкосновения возможных договоренностей с Европой в будущем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, комментируя идею венгерского премьер-министра Виктора Орбана, что Европа должна заключить с Россией стратегическое соглашение.

«Пока никаких точек соприкосновения будущих договоренностей с Европой не прощупывается. Европа пока заточена на войну, она занимается милитаристской бравадой, совершенно нет никаких сигналов о желании искать точки соприкосновения, но, конечно же, люди понимающие подтвердят, что рано или поздно думать вместе о будущей архитектуре безопасности в Европе придется. Никуда от этого не денешься», — сказал Песков журналистам.

6 июня Орбан заявил, что единственный способ избежать гонки вооружений — это заключить соглашение об ограничении вооружений с противоположной стороной. Поэтому даже в условиях конфликта необходимо добиваться перемирия, добавил он.

Ранее премьер Венгрии заявил, что Россия не нападет на НАТО, поскольку слишком слаба.

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