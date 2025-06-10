Лидеров Словакии, Бразилии и Республики Сербской нашли в базе «Миротворца»

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву и главу Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Владельцы портала утверждают, что Фицо был внесен из-за «распространения нарративов кремлевской пропаганды». При этом Лула да Силва попал в базу сайта из-за того, что он «отрицает право Украины на сопротивление российской агрессии», а Додик — якобы покушался на суверенитет и территориальную целостность республики.

Несколькими часами ранее имя российского хоккеиста Александра Овечкина также появилось на украинском портале «Миротворец». Обоснованием для появления спортсмена в базе стало то, что он, по мнению владельцев ресурса, участвовал в международных соревнованиях с целью «отбеливания репутации России» и оправдания СВО для иностранной аудитории.

«Миротворец» был создан в 2014 году. На портале публикуют личные данные всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. В том числе в базу данных попадают журналисты и артисты, по какой-либо причине вызвавшие недовольство у ее авторов.

Ранее экипаж российского танка «Алеша» нашли в базе «Миротворца».