На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, как Трамп может отказаться от решения украинского конфликта

FP: Трамп может обвинить РФ и Украину в конфликте и отказаться от посредничества
close
Reuters/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп может обвинить РФ и Украину в продолжении конфликта и отказаться от дальнейшего посредничества в его урегулировании. Такое мнение выразил заместитель редактора журнала Foreign Policy Кэмерон Абади в своей аналитической статье.

По словам Абади, Трамп намерен предъявить обеим сторонам обвинения в том, что они не следуют его указаниям, после чего у него появится оправдание для отказа от дальнейших усилий.

При этом он предположил, что США не будут оказывать Украине помощь, сравнимую по масштабам с той, что та получала при президенте Джо Байдене, однако не оставят ее полностью — в частности, Киев по-прежнему будет получать от Вашингтона данные спутниковой разведки. Однако содействие Украине США будут осуществлять в таких формах, которые не будут обременительны для бюджета.

До этого в Германии заявили о провале плана Трампа по Украине. Немецкие аналитики назвали причиной этой неудачи используемый Трампом бизнес-подход к политике.

Ранее боксер Усик предложил Трампу пожить на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами