Боксер Усик предложил Трампу пожить на Украине

Непобежденный украинский боксер Александр Усик пригласил президента США Дональда Трампа пожить в своем доме на Украине. Его слова приводит Би-би-си.

«Советую американскому президенту Дональду Трампу приехать на Украину и пожить в моем доме неделю. Всего одну неделю. Я предоставлю ему свой дом. Живи на Украине и посмотри, что происходит», — заявил он.

Украинский боксер в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против британского спортсмена Тайсона Фьюри, который в 2025 году после боев с украинцем объявил о завершении карьеры.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

21 декабря 2024 года состоялся второй поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

Ранее Усик рассказал, готов ли он еще раз встретиться с Фьюри.