Евросоюз работает над проектом плановой войны на восточном фронте. Об этом заявила лидер правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен, ее слова приводит РИА Новости.

«ЕС обещал нам мир, но сейчас он направил всю свою энергию на проект плановой войны», — сказала Ле Пен.

Она отметила, что многие европейцы не хотят войны и не поддерживают лидеров, которые «играют в солдатиков».

Ле Пен также усомнилась, что Франция при президенте Эммануэле Макроне сможет вести интенсивную войну. Политик напомнила, что страна была не в состоянии даже справиться с хаосом, который творился после матча «ПСЖ-Интер» в 200 метрах от Елисейского дворца.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Евросоюза считают своей главной целью борьбу с Россией и хотят нанести ей превентивный удар, продолжая конфликт на Украине.

Политик подчеркнул, что руководство ЕС вместо того, чтобы укреплять благополучие стран сообщества, сосредоточено только на борьбе с РФ. Орбан рассказал, что Брюссель ведет военную пропаганду, согласно которой Россия может атаковать ЕС и даже НАТО.

Ранее политолог объяснил, зачем Запад пугает своих граждан нападением России.