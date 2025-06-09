Власти Венгрии выступили категорически против мигрантов

Орбан: Венгрия готова платить по €1 млн в день, лишь бы не впускать мигрантов

Власти Венгрии готовы выплачивать ежедневно штраф в размере €1 млн, к которому страну принудил Брюссель, лишь бы не впускать нелегальных мигрантов. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает РИА Новости.

Он назвал решение Брюсселя в отношении Венгрии угрозой и шантажом. Политик подчеркнул, что сейчас Венгрия находится под финансовыми санкциями, она вынуждена платить штраф в размере €1 млн в день из-за нежелания впускать мигрантов.

«Миллион евро в день — это большие деньги для нас, но мы скорее заплатим, чем пустим хотя бы одного мигранта. Эти деньги — наша лучшая инвестиция в будущее», — заявил Орбан.

Комментируя ситуацию с нелегальными мигрантами в Европе, премьер отметил, что эта не миграция, а организованное замещение местного населения, с помощью которого обновляются культурные основы региона.

Орбан добавил, что венгерские власти, говорят «нет» Брюсселю, стоят на стороне своего народа и борются за него, защищают родину, города и улицы, хотят оставить будущим поколениям европейскую христианскую и патриотическую страну.

Суд Евросоюза в Люксембурге в июне 2024 года оштрафовал Венгрию на €200 млн, а также обязал выплачивать €1 млн ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов и беженцев. Орбан в ответ заявил, что его страна не изменит миграционную политику, а суд Европейского союза находится под властью американского миллиардера Джорджа Сороса.

Ранее премьер Венгрии выдвинул 12 требований к Евросоюзу.