Премьер Венгрии выдвинул 12 требований к Евросоюзу

Премьер Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу и перечислил их в соцсети X.

По его словам, венгерский народ требует от Брюсселя мира, свободы и единства.

Полный список требований выглядит так:

«1. Мы требуем Европу наций.

2. Мы требуем равенства перед законом для всех государств — членов ЕС.

3. Восстановить незаконно отобранные у государств компетенции.

4. Национальный суверенитет и сильное вето для национальных правительств.

5. Изгнать агентов Сороса из Еврокомиссии и убрать коррумпированных лоббистов из Европарламента.

6. Не закладывать будущее наших внуков, ликвидировать долг ЕС.

7. Не мешать венгерской нацгвардии защищать границы страны. Не ввозить мигрантов и выселять тех, кто прибыл нелегально.

8. Коррумпированные доллары и евро не должны поступать в страны Евросоюза.

9. Запретить противоестественное перевоспитание наших детей.

10. Защитить христианское наследие Европы.

11. Мы требуем мира в Европе.

12. Евросоюз, но без Украины.»

14 марта Орбан заявил, что Брюссель хотел бы принять Украину в Евросоюз до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. Премьер напомнил, что, согласно уставу ЕС, никто не может быть членом Евросоюза без поддержки всех остальных стран-членов.

7 марта Орбан сказал, что граждане его страны будут иметь право голоса по поводу того, должна ли Украина присоединиться к Европейскому союзу. Премьер анонсировал, что его правительство проведет опрос среди венгров об их позиции о членстве Киева в ЕС. Речь идет о кампании с рассылкой писем, в которых гражданам Венгрии предлагается ответить на вопросы, зачастую в формате «да» и «нет». Такой же принцип будет действовать в голосовании по членству Украины в Евросоюзе.

Ранее стало известно, что Кремль не против вступления Украины в Евросоюз.