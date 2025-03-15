Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Венгрии выдвинул 12 требований к Евросоюзу

Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, включая отсутствие Украины в ЕС
close
Radovan Stoklasa/Reuters

Премьер Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу и перечислил их в соцсети X.

По его словам, венгерский народ требует от Брюсселя мира, свободы и единства.

Полный список требований выглядит так:

«1. Мы требуем Европу наций.
2. Мы требуем равенства перед законом для всех государств — членов ЕС.
3. Восстановить незаконно отобранные у государств компетенции.
4. Национальный суверенитет и сильное вето для национальных правительств.
5. Изгнать агентов Сороса из Еврокомиссии и убрать коррумпированных лоббистов из Европарламента.
6. Не закладывать будущее наших внуков, ликвидировать долг ЕС.
7. Не мешать венгерской нацгвардии защищать границы страны. Не ввозить мигрантов и выселять тех, кто прибыл нелегально.
8. Коррумпированные доллары и евро не должны поступать в страны Евросоюза.
9. Запретить противоестественное перевоспитание наших детей.
10. Защитить христианское наследие Европы.
11. Мы требуем мира в Европе.
12. Евросоюз, но без Украины

14 марта Орбан заявил, что Брюссель хотел бы принять Украину в Евросоюз до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. Премьер напомнил, что, согласно уставу ЕС, никто не может быть членом Евросоюза без поддержки всех остальных стран-членов.

7 марта Орбан сказал, что граждане его страны будут иметь право голоса по поводу того, должна ли Украина присоединиться к Европейскому союзу. Премьер анонсировал, что его правительство проведет опрос среди венгров об их позиции о членстве Киева в ЕС. Речь идет о кампании с рассылкой писем, в которых гражданам Венгрии предлагается ответить на вопросы, зачастую в формате «да» и «нет». Такой же принцип будет действовать в голосовании по членству Украины в Евросоюзе.

Ранее стало известно, что Кремль не против вступления Украины в Евросоюз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами