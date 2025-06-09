Лавров напомнил о словах Байдена на саммите в Женеве в 2021 году

Бывший президент США Джо Байден на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в 2021 году в Женеве твердил, что Вашингтон не хотел бы допустить «подрыва монолитности» России. Об этом заявил министр иностранный дел РФ Сергей Лавров, передает РБК.

По словам Лаврова, в начале российско-американского саммита, когда была встреча в узком составе, Байден заявил, что, по сравнению с США, Российская империя развивалась совсем по-другому, присоединяла к себе территории, где веками жили оседлые народы, они не опускались ни в какие плавильные котлы, хранили свои традиции, историю, культуру, религию. Поэтому, продолжил Байден, Российская Федерация — это совершенно другое государственное образование, цивилизационное в самых разных смыслах этого слова, и Вашингтон не хочет, чтобы кто-то эту монолитность и единство подорвал.

Дипломат отметил, что «почти близко к тексту» пересказал слова Байдена, произнесенные в июне 2021 года.

Ранее Лавров оценил отношения РФ и США после возвращения Трампа.