На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде увидели плохой знак для Зеленского в ситуации с обменом тел бойцов ВСУ

Сенатор Климов: ситуация с обменом тел говорит о раздрае в киевской верхушке
close
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Отказ принять пленных и тела погибших бойцов ВСУ — это чудовищный, варварский акт, который «характеризует киевскую хунту как террористическую». При этом сам отказ сигнализирует и о внутреннем раздрае внутри украинских властей. Так заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал «Газете.Ru» новость о том, что Киев отказался забирать тела бойцов ВСУ.

«Меня слегка озадачило, что они так долго совещались по вопросу тел бойцов ВСУ и военнопленных. Обычно они реагировали быстрее, а тут с момента встречи в Стамбуле, которая состоялась 3 июня, времени ушло много, и то полученный ответ был каким-то невнятным. Это значит, что внутри украинской верхушки и их западных кураторов раздрай колоссальный. И это одно из свидетельств приближающегося конца режима Зеленского», — сказал сенатор.

По его мнению, сам Владимир Зеленский понимает, что его время подходит к концу. Украинский лидер буквально недавно признал, что если не будет помощи США и Запада, то Киев проиграет Москве.

«Тот факт, что Зеленский публично говорит о своем крахе, позволяет сделать очень серьезные выводы. Трамп прямо говорит, что это не его война, а европейские силы максимально неконсолидированные. Много интересного нас в этой связи может ждать в рамках встречи «Большой семерки», потому что давление на Трампа продолжится и это может привести к неожиданным итогам», — отметил Климов.

7 июня глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

Ранее на Украине рассказали, когда заберут тела бойцов ВСУ.

Все новости на тему:
Обмены пленными с Украиной
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами