Отказ принять пленных и тела погибших бойцов ВСУ — это чудовищный, варварский акт, который «характеризует киевскую хунту как террористическую». При этом сам отказ сигнализирует и о внутреннем раздрае внутри украинских властей. Так заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал «Газете.Ru» новость о том, что Киев отказался забирать тела бойцов ВСУ.

«Меня слегка озадачило, что они так долго совещались по вопросу тел бойцов ВСУ и военнопленных. Обычно они реагировали быстрее, а тут с момента встречи в Стамбуле, которая состоялась 3 июня, времени ушло много, и то полученный ответ был каким-то невнятным. Это значит, что внутри украинской верхушки и их западных кураторов раздрай колоссальный. И это одно из свидетельств приближающегося конца режима Зеленского», — сказал сенатор.

По его мнению, сам Владимир Зеленский понимает, что его время подходит к концу. Украинский лидер буквально недавно признал, что если не будет помощи США и Запада, то Киев проиграет Москве.

«Тот факт, что Зеленский публично говорит о своем крахе, позволяет сделать очень серьезные выводы. Трамп прямо говорит, что это не его война, а европейские силы максимально неконсолидированные. Много интересного нас в этой связи может ждать в рамках встречи «Большой семерки», потому что давление на Трампа продолжится и это может привести к неожиданным итогам», — отметил Климов.

7 июня глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

Ранее на Украине рассказали, когда заберут тела бойцов ВСУ.