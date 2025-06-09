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«Он не политик»: Эррол Маск раскрыл главную причину ссоры его сына с Трампом

Эррол Маск выразил надежду, что его сын Илон и президент США Трамп помирятся
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Nathan Howard/Reuters

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал конфликт своего сына с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что Илон является инженером, а не политиком, потому не понял одну важную вещь: главе Белого дома в некоторых вопросах приходится уступать демократам, иначе он потеряет их голоса. Глава Space X же руководствуется только принципом эффективности.

Кроме того, по словам Эррола Маска, на его сына, как и на Трампа, сильно давит стресс, поскольку им приходится очень много работать, чтобы «починить» все, что «сломали» демократы.

«Недавно они предложили новый законопроект, и Илон, все еще находясь в режиме «Давайте все чинить!», сказал: «Нет, нельзя включать в этот законопроект очередные аферы демократов, они хотят на этом навариться, так нельзя», — рассказал отец миллиардера.

Он считает, что конфликт может быть исчерпан, если американский лидер позовет Илона обратно.

Трамп и Маск были в дружеских отношениях во время президентской кампании первого, но разругались после ухода предпринимателя с госслужбы в конце мая. Поводом стал в том числе «большой и прекрасный» законопроект, предусматривающий налоговые льготы для граждан. Маск посчитал документ «отвратительной мерзостью», заявив, что инициатива Трампа увеличит «и без того гигантский дефицит бюджета» и обременит американские семьи непосильным долгом.

Ранее Маска предупредили о возможной «мести» Трампа.

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