Маска предупредили о возможной «мести» Трампа

Конфликт с президентом США Дональдом Трампом ставит под угрозу бизнес-империю миллиардера и предпринимателя Илона Маска, поскольку действующий глава Белого дома склонен к мести. Об этом пишет The Hill.

«Хотя в будущем эти двое могут помириться, наблюдатели сходятся во мнении, что драматический поворот событий делает бизнес-империю Маска уязвимой для гнева Трампа», — говорится в тексте.

По мнению авторов, после перепалки в социальных сетях «деловые начинания Маска могут оказаться под прицелом любой вражды с президентом, который, как известно, склонен к мести».

В минувший четверг между президентом и предпринимателем произошла перепалка. Ссора началась после того, как Маск раскритиковал бюджетный проект американского президента.

Бизнесмен не согласился с увеличением дефицита федерального бюджета. Трамп ответил, что Маск так реагирует на отсутствие в законопроекте субсидий для производителя электромобилей Tesla, который также принадлежит Маску.

Миллиардер ответил, что без его поддержки и $288 млн политик не выиграл бы президентские выборы 2024 года, и назвал позицию главы государства «неблагодарной».

Ранее Трамп попросил Вэнса быть сдержаннее в высказываниях о Маске.