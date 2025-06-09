В МИД рассказали, без чего нельзя урегулировать нынешний конфликт в Европе

Урегулировать нынешний конфликт в Европе невозможно без остановки расширения НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

По его словам, со стороны США требуются практические шаги, направленные на устранение первопричин принципиальных противоречий между Вашингтоном и Москвой в области безопасности. Среди этих причин на переднем плане выступает экспансия НАТО, подчеркнул он.

«Без решения этой принципиальной и острейшей для нас проблемы урегулировать нынешний конфликт в Евроатлантике просто невозможно», — сказал Рябков.

2 июня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что все страны — члены НАТО согласились с присоединением Украины к альянсу, и подчеркнул, что этот вопрос не может быть частью мирных переговоров Москвы и Киева.

По его словам, все 32 члена альянса дали свои обязательства, что говорит о необратимости пути Киева на вступление в НАТО.

Ранее Писториус призвал НАТО объявить Россию самой большой угрозой для альянса.