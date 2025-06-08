Суд в Либерии арестовал экс-спикера парламента республики

Бывший спикер Палаты представителей парламента Либерии Джонатан Фонати Коффа арестован по обвинению в поджоге здания парламента в декабре прошлого года. Об этом сообщает гвинейский новостной портал Guinee360.

Сообщается, что следствие уже предъявило мужчине обвинения в поджоге. В ходе расследования сотрудники полиции установили связь между несколькими видными должностными лицами и пожаром в парламенте.

Известно, что помимо Коффа были арестованы еще пять человек. Сам политик представляет в Либерии оппозиционные силы, на посту спикера Палаты представителей парламента он находился с января 2024 по февраль 2025 года.

В результате пожара в здании парламента Либерии выгорел главный зал заседаний с ротондой, пострадали многочисленные депутатские помещения, образовались трещины в стенах. Известно, что пожар произошел в рамках оппозиционной акции протеста против отстранения Коффа с поста спикера в связи с делом о коррупции.

До этого в Великобритании сотрудники полиции предотвратили теракт против гвардии короля Карла III.

Ранее Каннский кинофестиваль лишился света из-за поджогов.