Отец Маска рассказал о заболевании сына из-за сотрудничества с Белым домом

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск страдает от посттравматического стрессового расстройства из-за сотрудничества с Белым домом. Об этом рассказал отец бизнесмена Эррол Маск, передает издание Daily Mail.

«Пять месяцев непрерывного стресса, непрерывного, непрерывного стресса, стресса, стресса», — сказал он.

Отец Маска рассказал, что бизнесмен «совершил ошибку», помогая Трампу на выборах.

Несколько дней назад между Трампом и Маском произошел спор, в ходе которого Маск раскритиковал законопроект о налоговых льготах для граждан. В ответ на это Трамп, находясь в эмоциональном состоянии, предложил прекратить выделение субсидий и контрактов для проектов Маска с целью экономии бюджетных средств.

Позже Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский президент отметил, что сделал много для бизнесмена, и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

Ранее Маск публично обвинил Трампа в неблагодарности и заявил, что тот без него не смог бы победить на президентских выборах.