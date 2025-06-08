В Белом доме высказались о возможных контактах Трампа и Маска

Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни не планирует беседовать с главой Tesla и SpaceX Илоном Маском. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Честно говоря, не думаю, что президент намерен это делать», — сказала она, отвечая на вопрос о том, беседовал ли Трамп с Масков после того, как они начали публично критиковать друг друга.

Несколько дней назад между Трампом и Маском произошел спор, в ходе которого Маск раскритиковал законопроект о налоговых льготах для граждан. В ответ на это Трамп, находясь в эмоциональном состоянии, предложил прекратить выделение субсидий и контрактов для проектов Маска с целью экономии бюджетных средств.

Позже Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский президент отметил, что сделал много для бизнесмена, и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

Ранее Маск публично обвинил Трампа в неблагодарности и заявил, что тот без него не смог бы победить на президентских выборах.