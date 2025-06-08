Стало известно о переговорах представителей Трампа и Маска

Представители президента США Дональда Трампа и главы Tesla и SpaceX Илона Маска провели телефонный разговор. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Разговор представителей Трампа и Маска состоялся в пятницу, 6 июня, после чего глава Белого дома и бизнесмен приостановили обмен резкими высказываниями в соцсетях.

«Он [Трамп. — «Газета.Ru»] прекратил публиковать сообщения, однако это не означает, что он доволен. Совершенно неясно, какими будут их отношения», — сказал американский чиновник.

Несколько дней назад между Трампом и Маском произошел спор, в ходе которого Маск раскритиковал законопроект о налоговых льготах для граждан. В ответ на это Трамп, находясь в эмоциональном состоянии, предложил прекратить выделение субсидий и контрактов для проектов Маска с целью экономии бюджетных средств.

Позже Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский президент отметил, что сделал много для бизнесмена, и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

Ранее Маск публично обвинил Трампа в неблагодарности и заявил, что тот без него не смог бы победить на президентских выборах.