На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о переговорах представителей Трампа и Маска

Politico: представители Трампа и Маска поговорили по телефону 6 июня
close
Carlos Barria/Reuters

Представители президента США Дональда Трампа и главы Tesla и SpaceX Илона Маска провели телефонный разговор. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Разговор представителей Трампа и Маска состоялся в пятницу, 6 июня, после чего глава Белого дома и бизнесмен приостановили обмен резкими высказываниями в соцсетях.

«Он [Трамп. — «Газета.Ru»] прекратил публиковать сообщения, однако это не означает, что он доволен. Совершенно неясно, какими будут их отношения», — сказал американский чиновник.

Несколько дней назад между Трампом и Маском произошел спор, в ходе которого Маск раскритиковал законопроект о налоговых льготах для граждан. В ответ на это Трамп, находясь в эмоциональном состоянии, предложил прекратить выделение субсидий и контрактов для проектов Маска с целью экономии бюджетных средств.

Позже Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский президент отметил, что сделал много для бизнесмена, и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

Ранее Маск публично обвинил Трампа в неблагодарности и заявил, что тот без него не смог бы победить на президентских выборах.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Маска
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами