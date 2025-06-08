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В Испании состоялся масштабный антиправительственный митинг

В центре Мадрида состоялся многотысячный митинг против правительства
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Susana Vera/Reuters

В Мадриде состоялся многотысячный митинг против правительства. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Акция проходила на площади Испании 8 июня в 11:00 по местному времени. Точное количество протестующих не называется, многие принесли с собой флаги королевства. Организацией митинга занималась оппозиционная консервативная Народная партия (НП). Сообщается, что председатель НП Альберто Нуньес Фейхоо призывал сограждан выйти на улицы, чтобы высказаться против кабмина.

«Мы не хотим мафию, мы хотим демократию», — заявил он.

Глава НП критиковал договоренности, достигнутые Испанской социалистической рабочей партией премьер-министра Педро Санчеса с политическими силами Каталонии. По мнению лидера оппозиции Фейхоо, действующее правительство «уже в прошлом», а консервативная партия является ей альтернативой.

10 мая El Pais сообщало о том, что в Мадриде прошли протесты за отставку премьер-министра Испании. По данным издания, в митинге на площади Колумба участвовали 25 тысяч человек.

Ранее в Мадриде прошла акция протеста против увеличения военных расходов.

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