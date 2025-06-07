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В Мадриде прошла акция протеста против увеличения военных расходов

В Мадриде около 2 тысяч человек вышли на протест против роста военных расходов
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Depositphotos

Порядка двух тысяч человек вышли на акцию протеста в столице Испании Мадриде в знак протеста против увеличения расходов страны на оборону. Об этом сообщает РИА Новости.

Марш организовали около 70 коллективов, включая профсоюзы, ассоциации и политические партии. Он начался у вокзала Аточа, прошел мимо здания Конгресса депутатов и завершился на площади Пуэрта-дель-Соль.

Протестующие потребовали отмены планов правительства по доведению военных расходов до 2% ВВП и отказа от идеи перевооружения НАТО и ЕС. Прозвучали лозунги против премьер-министра Испании Педро Санчеса и призывы сохранить «антивоенную и антифашистскую традицию Мадрида».

Также участники обратили внимание и на заявление США о необходимости доведения оборонного бюджета стран альянса до 5% ВВП. По мнению представителей левых партий, подобный шаг может привести к политическому разрыву в правящей коалиции.

5 июня стало известно, что Испания остается единственной страной в НАТО, которая выступает против введения нового целевого показателя расходов на оборону. При этом Мадриду не нравится не только сама цифра, но и методика установления определенного процента оборонных трат относительно размера ВВП.

Ранее в Болгарии начались массовые протесты против перехода на евро.

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