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Путин поздравил химиков с профессиональным праздником

Путин: химическая промышленность — один из ключевых секторов экономики
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Химическая промышленность является одним из ключевых секторов экономики России, важным элементом технологического суверенитета и обороноспособности страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам химпромышленности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником – Днем химика, который был учрежден 60 лет назад, в мае 1965 года», — заявил он.

По словам российского лидера, от труда и деятельности научных центром зависят создание и производство современных материалов, незаменимых компонентов для топливно-энергетического комплекса, металлургии и других отраслей.

Глава государства добавил, что сегодня для уверенного движения вперед необходимо выигрывать в глобальной конкуренции, а также наращивать научные разработки и внедрять новые технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности и экологичности.

Путин подчеркнул, что на сегодняшний день приоритетной задачей является подготовка квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для развития химпромышленности.

До этого президент высказался о советском наследии химической промышленности. По его словам, советская химическая промышленность, которая в свое время занимала второе место в мире и первое — в Европе, была во многом растранжирена и растрачена.

Ранее Путин поручил поддержать стажировки студентов на Байконуре.

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