Маск на фоне ссоры с Трампом написал пост о «самом занимательном исходе»

Миллиардер Илон Маск на фоне противостояния с президентом США Дональдом Трампом разместил на своей странице в соцсети X непонятный пост.

«Наиболее вероятен самый занимательный исход», — написал предприниматель.

Трамп и Маск публично рассорились, после того как бизнесмен покинул свой пост в действующей администрации США. В своей соцсети X миллиардер подверг критике бюджетный законопроект, предложенный Белым домом. Маск не согласился с увеличением дефицита федерального бюджета. Трамп парировал, что бизнесмен так реагирует на отсутствие в законопроекте субсидий для производителя электромобилей Tesla, который также принадлежит Маску.

Миллиардер ответил, что без его поддержки и $288 млн политик не выиграл бы президентские выборы 2024 года, и назвал позицию главы государства «неблагодарной». Он также пообещал приостановить поддержку и финансирование других кандидатов от Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в конгресс США. После этого Трамп сказал, что лучшим способом сократить бюджетные траты будет лишить госфинансирования компании Маска.

Тогда предприниматель сделал ряд еще более резких заявлений, обвинив лидера США в причастности к скандальному делу миллиардера Джеффри Эпштейна, и заявил о выводе космического корабля Dragon из эксплуатации. Однако впоследствии он изменил свое решение, а свой пост про причастность политика к Эпштейну в соцсети X удалил.

Ранее Трамп назвал Маска «наркоманом с большим стажем».