Трамп назвал Маска «наркоманом с большим стажем»

Президент США Дональд Трамп назвал бизнесмена Илона Маска «наркоманом с большим стажем» в одном из телефонных разговоров. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, американский лидер звонил разным людям после начала публичной перепалки с основателем SpaceX.

«Его бывший соратник был «наркоманом с большим стажем», сказал Трамп в какой-то момент, пытаясь разобраться в поведении Маска», — сказано в публикации.

Газета напомнила, что Маск ранее признался в употреблении кетамина, сильнодействующего анестетика, который, по словам предпринимателя, ему прописали для лечения депрессии.

Беспокойство Трампа по поводу употребления бизнесменом наркотиков, отчасти вызванное сообщениями в СМИ, в издании назвали одним из факторов, отдаливших двух мужчин друг от друга.

При этом 31 мая Илон Маск опроверг информацию, что он принимает наркотики. Предприниматель рассказал, что несколько лет назад пробовал кетамин, но с тех пор не делал этого.

30 мая газета The New York Times писала, что Маск якобы часто принимал наркотики в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа. Издание также утверждало, что речь шла не только о кетамине, но и других веществах.

Ранее Трамп ответил на вопрос о расследовании в отношении Маска.