«Не обходится без острых углов»: в МИД России оценили переговоры между США и Ираном

В МИД РФ отметили более серьезную нацеленность США на сделку с Ираном

США более серьезно нацелены на заключение соглашения с Ираном, чем это было при прошлой американской администрации, заявил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, в Москве внимательно следят за контактами Вашингтона и Тегерана.

«Сам факт таких контактов — это серьезный сдвиг в общем контексте довольно напряженных событий вокруг иранской ядерной программы за последние годы», — отметил дипломат.

Он добавил, что стороны двигаются по пути диалога и пытаются договориться о взаимоприемлемых условиях, позволяющих избежать кризиса и устраняющих предубеждения в отношении иранского мирного атома.

«Как и в любых переговорах, тем более таких сложных, не обходится без подводных камней и острых углов. Однако, судя по заявлениям из Тегерана и Вашингтона, вероятность выхода на нужный результат сохраняется», — сказал Рябков.

Он упомянул, что Россия содействует «переговорным решениям» Вашингтона и Тегерана и выступает за поэтапное достижение договоренности при «тщательно выверенном балансе интересов».

С 12 апреля Вашингтон и Тегеран провели пять раундов переговоров по иранской ядерной программе. В этом месяце планировались новые контакты, однако 2 июня CNN сообщил, что они могут не состояться. Источники в Иране заявили, что американцы постоянно меняют свою позицию и выдвигают «непоследовательное и бессвязное, крайне нереалистичное и содержащее чрезмерные требования» предложение.

Ранее в Кремле заявили, что Иран не вынашивает планов по созданию ядерного оружия.