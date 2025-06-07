В США заговорили об угрозе Starlink для нацбезопасности

Команда американского миллиардера Илона Маска, который ранее возглавлял Департамент эффективности правительства США (DOGE), установила спутниковую связь Starlink в комплексе Белого дома без предварительного согласования со специалистами по коммуникациям. Об этом пишет The Washington Post (WP).

На телефонах сотрудников Белого дома появилась сеть WiFi с названием «Starlink Guest», которая требовала только пароль — без имени пользователя или двухфакторной аутентификации. Отмечается, что это противоречит стандартам Белого дома, где даже гостевой доступ строго контролируется.

При этом в Секретной службе США заявили, что были в курсе нововведений и не считают установку Starlink нарушением правил безопасности.

Маск покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение президента США Дональда Трампа по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США. Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета.

Ранее вице-президент США отшутился от ссоры Трампа и Маска.