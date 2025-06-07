Популярность нового канцлера Германии Фридриха Мерца увеличилась до 36%, это на 13%, чем четыре недели назад, когда он только вступил в должность. Об этом свидетельствуют данные опроса, который институт Insa провел для газеты Bild.

Согласно данным исследования, среди граждан ФРГ также становится все более популярным федеральное правительство. Так, им довольны 37% респондентов, это на 8% больше результата, полученного месяцем ранее.

Как заявил глава Insa Герман Бинкерт, слова которого приводит издание, большинство немцев разделяют позицию канцлера по миграционной политике. Он отметил, что Мерц и его блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов поддерживают в этом вопросе главу МВД Александра Добриндта. Бинкерт добавил, что визит канцлера к президенту США Дональду Трампу также «был успешным».

5 июня Мерц встретился в Вашингтоне с Трампом и поблагодарил Соединенные Штаты за освобождение Германии от нацизма. При этом канцлер не упомянул в своей речи роль СССР. После слов Мерца председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил обращение президенту бундестага Юлии Клекнер и лидерам фракций парламента ФРГ.

Ранее Мерц увязал конфликт на Украине с высадкой союзников в Нормандии.