Мерц увязал конфликт на Украине с высадкой союзников в Нормандии

Мерц увязал украинский конфликт с высадкой союзников в Нормандии в 1944 году

Канцлер Германии Фридрих Мерц, говоря о конфликте на Украине на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, вспомнил о годовщине высадки союзников в Нормандии в 6 июня 1944 года. Слова Мерца передает ТАСС.

«Я хотел бы напомнить, что завтра, 6 июня - это D-Day… Я думаю, что это в их (американцев – «Газета.Ru») руках, а также в наших руках (прекратить конфликт на Украине – «Газета.Ru»)», — сказал он в Белом доме в четверг.

При этом, как писала The New York Times, Мерц получил теплый прием в Белом доме, однако его миссия по укреплению поддержки США Киева провалилась.

Канцлер Германии приезжал в Вашингтон в надежде убедить президента Трампа играть более активную роль в защите Украины, отмечало издание.

Ранее сообщалось, что Трамп поселил Мерца в гостевой дом с розовой спальней.