В Госдуме отреагировали на перенос Киевом сроков приемки тел военных ВСУ

Перенос Киевом сроков приемки тел является «редким цинизмом» и наплевательским отношением к памяти павших на поле боя своих же военных. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

«Гнилую суть бандеровской террористической ячейки видят и в самой Украине, и здравомыслящие силы в мире», — подчеркнул он.

По словам Слуцкого, в войне до последнего украинца украинские власти преследуют интересы исключительно сохранения собственной власти, даже ценой фактического кощунства.

До этого помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

При этом на Украине заявили, что дата передачи тел военных не была согласована, а российская сторона прибегла к односторонним действиям.

Ранее депутат Рады обвинил Зеленского в отказе возвращать тела погибших солдат ВСУ.