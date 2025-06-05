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Пашинян назвал отказ от российских пограничников примером независимости

Пашинян: в войне с Азербайджаном мы потеряли часть родины, но обрели государство
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Александр Казаков/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время лекции в Ереванском государственном университете назвал проигранную войну с Азербайджаном и отказ от российских пограничников примером независимости и зрелости государства. Его слова приводит издание «Взгляд.ру».

«Мы выразили благодарность РФ за оказанную поддержку, но при этом сказали: мы стали более зрелыми как государство и можем сами контролировать наши пограничные пункты. Наша история предыдущего периода – это история приобретений, потому что мы получили шанс иметь долговечное государство», — сказал он.

Пашинян отметил, что «в результате 44-дневной войны была потеряна часть родины, но приобретено государство, которое теперь является более суверенным и самостоятельным».

В январе заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявил, что Армения должна самостоятельно контролировать границу страны без участия третьих государств.

Ранее стало известно, что снайпер из Армении заработал в ВСУ $30 тысяч и приехал тратить их в Россию.

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