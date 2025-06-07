Канцлеру Германии Фридриху Мерцу необходимо напомнить, что написано на стенах Рейхстага. Об этом заявил руководитель фракция партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

5 июня Мерц встретился в Вашингтоне с американским президентом Дональдом Трампом и поблагодарил США за освобождение Германии от нацизма. При этом канцлер ФРГ не упомянул в своей речи роль СССР. После слов Мерца председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил обращение президенту бундестага Юлии Клекнер и лидерам фракций парламента ФРГ.

Миронов подчеркнул, что полностью поддерживает соответствующее обращение Володина. По словам парламентария, сегодня Германия ведет русофобскую политику.

Политик добавил, что поддерживая Украины, Германия предает собственные идеалы.

Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады произошла 6 июня 1944 года. В операции участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили порядка 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них — американские военнослужащие.

Вклад СССР в победу над нацистской Германией составлял не менее 75% от общих усилий союзных войск. Согласно российским официальным данным, в годы Великой Отечественной войны Советский Союз потерял около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц.

Ранее депутат Госдумы Ивлев напомнил Мерцу про декларацию о поражении Германии.